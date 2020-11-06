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Тобольская школьница получила грант в финале конкурса "Большая перемена"

Общество, 17:51 06 ноября 2020

администрация Тобольского района ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района ВКонтакте

Сертификат на 200 тыс. рублей получила 10-классница гимназии им. Н. Д. Лицмана из Тобольска Виолетта Шкилёва в финале конкурса "Большая перемена". Награждение состоялось в Международном детском центре "Артек", сообщает администрация Тобольска.

Виолетта занимается в IT-квантуме тобольского детского технопарка "Кванториум" под руководством педагога дополнительного образования Сергея Ивашишина. Девушка разработала проект базы-поселения на Луне.

На конкурсе "Большая перемена" тобольская школьница вошла в число 300 финалистов, выбранных из 1 млн участников конкурса со всей России. Сертификат предназначен для образования победительницы.

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# Большая перемена , кванториум

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