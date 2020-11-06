Ансамбль "Росстань" исполнит жестокие романсы в тюменском музее

| Фото: из архива Лилии Деминой | Фото: из архива Лилии Деминой

Фольклорный ансамбль "Росстань" даст концерт в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 6 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

"Коллектив Центра культуры и творчества "Тюмень" исполнит уникальные образцы песенного творчества нашего региона, познакомят с обрядовыми, лирическими песнями, жестокими романсами и народными мелодиями", — анонсируют организаторы.

Возрастная категория: 0+. Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72. С собой необходимо взять защитную маску.