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Ансамбль "Росстань" исполнит жестокие романсы в тюменском музее

Общество, 11:27 06 ноября 2020

из архива Лилии Деминой | Фото: из архива Лилии Деминой

Фольклорный ансамбль "Росстань" даст концерт в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 6 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

"Коллектив Центра культуры и творчества "Тюмень" исполнит уникальные образцы песенного творчества нашего региона, познакомят с обрядовыми, лирическими песнями, жестокими романсами и народными мелодиями", — анонсируют организаторы.

Возрастная категория: 0+. Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72. С собой необходимо взять защитную маску.

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# концерт , Музейный комплекс им , музыка , Словцова

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