Семейный марафон стартует в Казанском районе

| Фото: Лаборатория Касперского ВКонтакте | Фото: Лаборатория Касперского ВКонтакте

12 семей Казанского района станут участниками трехнедельного марафона, который начнется 8 ноября, сообщает мультицентр "Моя территория". Участники окунутся в мир кинематографии, музыки и игр восьмидесятых и нулевых годов.

По словам организаторов, проект поможет родителям и детям-подросткам найти общий язык. Это актуально, потому что проведенный среди 376 казанских учеников среднего звена опрос показал, что 57% школьников испытывают трудности при общении с родителями.

Участникам марафона предстоит ответить на вопросы онлайн-викторины, пройти квиз и сразиться в музыкальном баттле. Победителям вручат настольные игры.

"Наш марафон – это не только перезагрузка для родителей и погружение для детей-подростков, но и прочный мостик к взаимопониманию, дружбе и любви", - отметила руководитель проекта Надежда Щетникова.

Она пояснила, что события марафона пройдут в разных форматах. Участникам предложат прямые эфиры в группе проекта, zoom-созвоны, интерактивы и челленджи в социальных сетях. Каждую семью ждет фотосессия от приглашенного фотографа и сладкий набор.