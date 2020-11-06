Семейный марафон стартует в Казанском районе
12 семей Казанского района станут участниками трехнедельного марафона, который начнется 8 ноября, сообщает мультицентр "Моя территория". Участники окунутся в мир кинематографии, музыки и игр восьмидесятых и нулевых годов.
По словам организаторов, проект поможет родителям и детям-подросткам найти общий язык. Это актуально, потому что проведенный среди 376 казанских учеников среднего звена опрос показал, что 57% школьников испытывают трудности при общении с родителями.
Участникам марафона предстоит ответить на вопросы онлайн-викторины, пройти квиз и сразиться в музыкальном баттле. Победителям вручат настольные игры.
"Наш марафон – это не только перезагрузка для родителей и погружение для детей-подростков, но и прочный мостик к взаимопониманию, дружбе и любви", - отметила руководитель проекта Надежда Щетникова.
Она пояснила, что события марафона пройдут в разных форматах. Участникам предложат прямые эфиры в группе проекта, zoom-созвоны, интерактивы и челленджи в социальных сетях. Каждую семью ждет фотосессия от приглашенного фотографа и сладкий набор.