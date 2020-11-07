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Тюменцы стали финалистами премии "Студент года"

Общество, 17:11 07 ноября 2020

из официальной группы ВКонтакте "Студенческий совет Тюменской области" | Фото: из официальной группы ВКонтакте "Студенческий совет Тюменской области"

Шестеро студентов и пять студенческих объединений региона стали финалистами премии "Студент года". В 2020 году за право стать финалистами боролись более 15 тыс. участников со всей России. От Тюменской области на заочный всероссийский этап отправились заявки 35 человек, сообщает студенческий совет Тюменской области.

Так, спортсменом года стал Денис Спицов из ТюмГУ, а киберспортивным клубом года - студенческий киберспортивный клуб "Team Osprey", ТГИК.

Жюри оценивало достижения участников в 2018-2020 годах, а также их творческуе видеопрезентации. Финалистами от Тюменской области стали шестеро студентов в индивидуальных номинациях и пять студенческих объединений.

Ребят ждет финал, который пройдет в дистанционном формате: эксперты будут оценивать конкурсные выступления участников в формате телемоста.

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# студенты

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