Житель Омутинского района ограбил магазин в Ишиме

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Ишиме сотрудники ППС задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на продуктовый магазин. Угрожая продавцу разбитой бутылкой, он похитил из кассы 1 тыс. 500 рублей и скрылся, сообщает УМВД Тюменской области.

По составленной ориентировке полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого за аналогичное преступление 21-летнего жителя Омутинского района. Молодой человек признался в совершении преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Максимальная санкция статьи - 10 лет лишения свободы.