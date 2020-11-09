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Житель Омутинского района ограбил магазин в Ишиме

Происшествия, 15:09 09 ноября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Ишиме сотрудники ППС задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на продуктовый магазин. Угрожая продавцу разбитой бутылкой, он похитил из кассы 1 тыс. 500 рублей и скрылся, сообщает УМВД Тюменской области.

По составленной ориентировке полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого за аналогичное преступление 21-летнего жителя Омутинского района. Молодой человек признался в совершении преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Максимальная санкция статьи - 10 лет лишения свободы.

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# Ишим , разбой

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