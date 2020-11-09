Тюменку с наркотиками задержали полицейские

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

20-летнюю тюменку задержала полиция при попытке сбыть синтетический наркотик, сообщает городское УМВД.

Остановленная для проверки документов девушка заметно нервничала. Сотрудники полиции приняли решение о личном досмотре. В присутствии понятых у безработной жительницы областного центра изъят пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в нем находилось свыше 40 граммов наркотического средства. Девушка призналась, что оно приготовлено для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Тюменка находится под домашним арестом.