ТюмГУ представил проекты на форуме "Университеты-2030"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситет видит себя генератором кадров с учетом запросов прежде всего регионального рынка труда. Об этом сказал врио ректора ТюмГУ Иван Романчук на форуме "Университеты - 2030". Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде и собрало 20 тыс. руководителей сферы науки, высшего образования, молодежной политики и ведущих экспертов со всех территорий России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Наращивание человеческого капитала, интеллектуального потенциала, способного трансформировать социальную и культурную жизнь региона – одна из основных задач", – сказал Романчук.

Он сообщил, что в ТюмГУ реализуют практико-ориентированные образовательные программы с привлечением индустриальных партнеров, в том числе программы переподготовки и повышения квалификации. Университет стремится наладить партнерство с региональной властью, компаниями, развивает предпринимательские треки студентов с перспективой вывода разработок на внешний рынок и коммерциализацией проектов.

И.о. проректора ТюмГУ Таисья Погодаева рассказала на форуме, как включить в деятельность даже самых равнодушных студентов. Она подчеркнула четыре ключевых момента: открытость, вариативность, поддержку и навигацию.

"Последние четыре года мы экспериментируем с расширением образовательного пространства, мы убираем барьер между учебной и внеучебной деятельностью. Когда разноплановые деятельностные пробы становятся частью учебного плана, вовлеченность студентов увеличивается", - уточнила Погодаева.

Ключевой задачей форума "Университеты-2030" стала выработка ответов на глобальные вызовы системе высшего образования страна. Особое внимание участники уделили значимости развития системы непрерывного обучения в университетах. Важным становится необходимость взаимодействия программ дополнительного образования с бизнес-сообществами.