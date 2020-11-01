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Тюменцы могут купить сим-карту без посещения салонов связи и торговых центров

Общество, 13:38 10 ноября 2020

МегаФон | Фото: МегаФон

МегаФон расширил список мест, где тюменцы смогут приобрести сим-карту с саморегистрацией. Такой сервис актуален в режиме самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми. К крупным розничным сетям, где можно было ранее приобрести сим‑карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще более 200 точек.

Продажи сим-карт у дома реализованы во всех городах Тюменской области ( Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск), а также в районных центрах и малых населенных пунктах области.

Активировать сим-карту можно в удобное время через приложение МегаФона, внеся необходимые личные данные. Приложение распознает лицо абонента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. Также для регистрации можно использовать данные с портала "Госуслуги". При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.

"Тюменцам и гостям нашего города не нужно посещать торговые центры или специализированные салоны связи, достаточно зайти в магазин у дома и приобрести сим-карту. Активировать ее можно самостоятельно в удобное время через сервис МегаФона. Вся процедура занимает не более 10 минут, в том числе с авторизацией через портал госуслуг", - отметил директор Тюменского отделения МегаФона Дмитрий Мелихов.

Напомним, что сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет‑магазине МегаФона.

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# МегаФон , тариф

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