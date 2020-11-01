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Профессор ТюмГУ стал редактором международной монографии

Общество, 18:21 10 ноября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Международную коллективную монографию "Shanghai Cooperation Organization: Exploring New Possibilities" (Шанхайская Организация Сотрудничества: поиск (исследование) новых перспектив) на английском языке для широкой международной аудитории подготовят в ТюмГУ. Проект одобрило зарубежное издательств "Routledge", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Издательство инициировало тему и предложило быть ответственным редактором книги профессору ТюмГУ Сергею Марочкину.

"Взаимодействие государств сместилось в большей мере на региональный и межрегиональный уровни. Появились и укрепляются новые мировые державы, особенно на евразийском пространстве. Отсюда исследование роли и влияния международных структур таких стран, одной из которых является ШОС, закономерно и актуально", - подчеркнул Сергей Марочкин.

В составе авторского коллектива - 31 исследователь из ряда стран-членов ШОС: Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Индия. Значительную часть составляют сотрудники Института государства и права ТюмГУ.

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# книгоиздание , ТюмГУ

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