Тюменских студентов приглашают прокачать профессиональные компетенции

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В Тюмени продолжается регистрация на первый областной онлайн-чемпионат по решению кейсов Tyumen Case School, сообщает городская администрация. К участию в проекте приглашают студентов, магистрантов тюменских вузов, ссузов в возрасте от 18 до 25 лет.

Участие в чемпионате бесплатное. Пройти регистрацию необходимо до 20 ноября по ссылке.

Чемпионат – командное состязание, направленное на решение кадрового вопроса современных студентов и трудоустройство их по специальности в региональных компаниях.

Командам предстоит решить кейсы, основанные на реальных производственных и управленческих ситуациях компаний-партнеров. По итогам отбора лучшие команды пройдут в финал, который состоится в декабре.

Команда-победительница чемпионата получит специальный приз проекта – 50 тыс. рублей. Лучшие участники пройдут стажировку в крупных региональных и федеральных компаниях. Подробная информация о проекте.