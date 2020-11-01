Тюменских студентов приглашают прокачать профессиональные компетенции
В Тюмени продолжается регистрация на первый областной онлайн-чемпионат по решению кейсов Tyumen Case School, сообщает городская администрация. К участию в проекте приглашают студентов, магистрантов тюменских вузов, ссузов в возрасте от 18 до 25 лет.
Участие в чемпионате бесплатное. Пройти регистрацию необходимо до 20 ноября по ссылке.
Чемпионат – командное состязание, направленное на решение кадрового вопроса современных студентов и трудоустройство их по специальности в региональных компаниях.
Командам предстоит решить кейсы, основанные на реальных производственных и управленческих ситуациях компаний-партнеров. По итогам отбора лучшие команды пройдут в финал, который состоится в декабре.
Команда-победительница чемпионата получит специальный приз проекта – 50 тыс. рублей. Лучшие участники пройдут стажировку в крупных региональных и федеральных компаниях. Подробная информация о проекте.