Омутинские спортсмены получили многофункциональную игровую площадку

| Фото: "Сельский вестник" во ВКонтакте | Фото: "Сельский вестник" во ВКонтакте

Новая многофункциональная спортивная площадка построена у стадиона "Юность" с. Омутинское. Открытие объекта, возведенного по нацпроекту "Спорт – норма жизни", прошло 7 ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы администрации Омутинского района Олег Кузнецов.

"924 квадратных метра составляет ее площадь. Здесь имеется место для игры в мини-футбол, баскетбол. Есть две волейбольные площадки. Строительством занималось ООО "Экотайл". Они зашли 24 августа, а 31 октября сдали площадку в эксплуатацию", - говорит он.

9 млн 992 тыс. рублей вложено в строительство данного объекта. Площадка принадлежит физкультурно-оздоровительному центру села. На ней могут заниматься только воспитанники секций.

По словам Олега Кузнецова, в Омутинском - это первый крупный спортивный объект для занятий на свежем воздухе.

"Хотели бы такую же примерно площадку у средней школы №1, так как у них старый стадион, построенный еще в советские времена. Пройдет немного времени, и мы обязательно заявимся для участия в его проектировании и строительстве", - отметил Кузнецов.

В день открытия спортплощадки юные футболисты из Омутинского и Вагайского районов разыграли Кубок жатвы – традиционные состязания. Главный трофей игр достался местной команде "Ювелир".

Анжела Лебедева