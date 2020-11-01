Тюменские танцоры взяли 15 медалей на международных соревнованиях

| Фото: школа ирландского танца «Каденса» | Фото: школа ирландского танца «Каденса»

15 медалей получила на международных соревнованиях тюменская школа ирландского танца "Кадэнса". Соревнования прошли в видео-формате в Австралии, сообщает пресс-служба школы.

Представители Ирландии, Великобритании, США, Голландии, Германии, Украины и других стран смогли посоревноваться за австралийские медали и кубки, которые организаторы отправят всем победителям почтой.

Тюменцы получили 15 медалей - девять золотых, пять серебряных и бронза. Школа "Кадэнса" пополнила копилку побед и готовится к финальным соревнованиям 2020 года, которые пройдут 4 декабря в Шотландии онлайн формате.