Школьники Тюменской области вышли в финал олимпиады НТИ

| Фото: олимпиада кружкового движения НТИ Junior ВКонтакте | Фото: олимпиада кружкового движения НТИ Junior ВКонтакте

15 учащихся центра робототехники и АСУ прошли в финал олимпиады НТИ Junior для школьников 5-7 классов по направлениям: "Космос", "Человек", "Виртуальный мир", "Среда" и "Роботы". Он пройдет 16-27 ноября, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

До 19 ноября школьники 8 - 11 классов могут зарегистрироваться на основную олимпиаду НТИ. Регистрация для новых участников проходит на сайте. Олимпиада проходит по 28 различным профилям, 22 из которых имеют статус Российского совета олимпиад школьников и дают 100 баллов к ЕГЭ, льготы для поступления в инженерные вузы России.