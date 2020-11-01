Тюменцев обучат каякингу в клубе туристов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Освоить каякинг зимой, чтобы летом проплыть первым маршрутом, тюменцев приглашают на базе турклуба, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Как отмечают организаторы, при соблюдении ряда простых правил каякинг не опаснее катания на велосипеде. Сейчас в арсенале клуба три каяка разных размеров и назначения.

Для получения более подробной информации о тренировках можно обращаться в Тюменский клуб туристов, а также по телефонам 8 (961) 201-86-66 и 8 (912) 390-11-87.