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Тюменцев обучат каякингу в клубе туристов

Спорт, 08:23 16 ноября 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Освоить каякинг зимой, чтобы летом проплыть первым маршрутом, тюменцев приглашают на базе турклуба, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Как отмечают организаторы, при соблюдении ряда простых правил каякинг не опаснее катания на велосипеде. Сейчас в арсенале клуба три каяка разных размеров и назначения.

Для получения более подробной информации о тренировках можно обращаться в Тюменский клуб туристов, а также по телефонам 8 (961) 201-86-66 и 8 (912) 390-11-87.

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