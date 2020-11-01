Стартовал прием заявок на российско-молдавскую молодежную встречу

| Фото: Национальный Совет молодежных объединений России | Фото: Национальный Совет молодежных объединений России

Российско-молдавская молодежная встреча пройдет 24 ноября в формате Zoom-конференции, сообщает Национальный совет молодежных объединений России.

Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудят роль молодежи и общественной дипломатии в развитии международных отношений, а также обменяются опытом в сфере реализации молодежной политики.

К участию приглашают молодежь из России и Молдовы в возрасте 18-35 лет. Это могут быть лидеры и руководители проектов молодежных общественных объединений, представители профильных органов государственной власти в сфере молодежной политики и молодежной работы, молодые парламентарии, студенты и аспиранты, заинтересованные в развитии российско-молдавского сотрудничества.

Заявки принимают до 18 ноября, регистрация по ссылке.