Наркодельца отправили в колонию за распространение мефедрона в Тюмени

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменского наркодельца на пять с половиной лет отправили в колонию стртого режима за сбыт мефедрона. Тайники с наркотиком полицейские нашли в Mercedes-Benz S50, сообщает региональная прокуратура.

Расследование установило, что обвиняемый и его знакомый решили заняться распространением наркотиков. 20 октября 2019 года злоумышленник забрал из тайника более 144 гр. мефедрона, часть которого отдал сообщнику.

Тот ночью при закладке наркотика в тайник привлек внимание сотрудников ДПС и был задержан. В автомобиле наркодельца Mercedes-Benz S500, а также в других тайниках был обнаружен и изъят мефедрон.

На следующий день задержали и его сообщника. При нем и в автомобиле, в котором он ехал в качестве пассажира, а также по месту жительства обнаружили и изъяли наркотики.

Суд назначил подсудимому пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Его соучастник, с которым было заключено соглашение о сотрудничестве, осужден к четырем годам.