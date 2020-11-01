Четверо человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: okb2-tmn.ru | Фото: okb2-tmn.ru

Четверо пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Мужчина 51 года - от острого респираторного дистрес-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

Мужчина 53 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальнной бронхопневвмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Женщина 60 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

Мужчина 49 лет - от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний.

За сутки в регионе выявлено 168 случаев заболевания, в том числе у 12 детей. Всего с начала пандемии - 15 тыс. 580.

15 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.

2 тыс. 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 410 - на перевахтовке.

165 человек выздоровели, за весь период - 10 тыс. 140.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.