Четверо человек с COVID-19 скончались в Тюменской области
Четверо пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.
Мужчина 51 года - от острого респираторного дистрес-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.
Мужчина 53 лет - от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальнной бронхопневвмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.
Женщина 60 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной бронхопневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.
Мужчина 49 лет - от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний.
За сутки в регионе выявлено 168 случаев заболевания, в том числе у 12 детей. Всего с начала пандемии - 15 тыс. 580.
15 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.
2 тыс. 173 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 410 - на перевахтовке.
165 человек выздоровели, за весь период - 10 тыс. 140.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 107 пациентов с коронавирусом.