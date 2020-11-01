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В ФК "Тюмень" определили лидеров по точности передач

Спорт, 14:10 16 ноября 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Самый высокий процент точных передач в нынешнем сезоне среди футболистов "Тюмени" у полузащитника Ильи Лудякова, сообщает пресс-служба спортклуба.

19-летний местный воспитанник по данным компании InStat – один из четырех игроков четвертой группы ПФЛ, которые совершили по 100% точных передач. Только никто из этого квартета не провел ни одного полного матча, поэтому статистика не полностью отражает ситуацию.

Среди представителей "Тюмени", которые провели хотя бы три игры, лучшие показатели по точности в среднем за матч у футболистов обороны. После передач защитников Антона Полюткина и Александра Кацалапова мяч в 85% случаев достигал партнера. Чуть хуже статистика у Михаила Петрова, 84%, Антона Куксина, 82% и Никиты Чалого, 81%.

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