Ишимцы выбирают территорию для благоустройства

| Фото: администрации Ишима | Фото: администрации Ишима

Около 600 ишимцев проголосовали за благоустройство одной из трех территорий в рамках федерального конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды.

Горожанам предлагают выбрать, какой уголок Ишима нужно сделать красивее и удобнее. Благоустроить можно пешеходные улицы Пушкина и Максима Горького, территорию у городского дома культуры и бассейна, либо сквер Майский.

"Я проголосовала за наведение красоты в сквере Майском, потому что живу рядом, хожу мимо него на работу, смотрю. Мне приятно будет выйти вечером с семьей и пройтись по обустроенной парковой зоне с освещением и скамейками для отдыха", - отметила жительница Ишима Анна Залевская.

Другая горожанка Наталья Шалыгина проголосовала за пешеходные улицы: "Я там живу и хочу гулять по красивому району!".

Ишимцы могут направить свои предложения по электронной почте: dsa@adm.ishim.ru, на официальный сайт Ишима, в паблики администрации города в социальных сетях или на почтовый адрес: Ишим, ул. Гагарина, 67, сообщает администрация Ишима. Можно отдать свой голос онлайн.

Напомним, что ишимский бульвар Белоусова стал победителем конкурса проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах в 2019 году. Его организовало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Инна Кондрашкина