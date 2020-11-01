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Контрабанда сильнодействующего вещества пресечена в Тюменской области

Происшествия, 13:05 17 ноября 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Контрабанда сильнодействующего вещества пресечена в Тюменской области. Жительница Исетского заказала из Казахстана 300 капсул, содержащих в составе сильнодействующее вещество, - сибутрамин.

По информации пресс-службы Тюменской таможни, женщину задержали в почтовом отделении, где она получала посылку с данным товаром. Жительница Исетского осуждена по ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ". Максимальная санкция - лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как отметили сотрудники ведомства, в 2020 году выявлено семь фактов пересылки контрабанды. Все истории аналогичны: девушки заказывают запрещенный для похудения препарат из Казахстана, содержащий в своем составе сибутрамин.

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# контрабанда , таможня

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