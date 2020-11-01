Тюменцы поразмышляют об излишествах в музейном комплексе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Без этого можно обойтись..." начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 19 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

В качестве спикера выступит киновед и культуролог Владис Ник. "Вы задавались вопросом, без чего можно обойтись? Что мы считаем излишеством? Мир разнообразен, и, казалось бы, принять его в подробностях или сознательно отказаться от чего-либо – каждый выбирает сам. Владис Ник предлагает поразмышлять на эту тему", — анонсируют организаторы.

Вход свободный. Возрастная категория: 16+. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72. Количество мест ограничено.