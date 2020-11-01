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Интернет и мобильную связь используют для дистанта в Ярковском районе

Общество, 16:43 18 ноября 2020

www.mos.ru

С помощью интернета и мобильной связи ведется дистанционное обучение школьников 6-11 классов в Ярковском районе, сообщает ИИЦ "Ярковские известия".

По словам начальника управления образования администрации района Людмилы Ершовой, несмотря на обеспечение многодетных семей гаджетами по акции "Помоги учиться дома", в ряде территорий еще остаются дети, нуждающиеся в компьютерах и скоростном интернете.

"В подобных случаях у нас предусмотрены другие виды дистанционного обучения – в частности, задействуем мобильную связь", - уточнила Ершова.

Она сообщила, что с учетом опыта дистанционного обучения весной 2020 года, к осени в школах района достаточно хорошо отработали такую форму получения знаний.

"Педагоги района расширили формат использования образовательных многофункциональных платформ, таких как "Учи.ру", "Яндекс класс", Единая система "Электронная школа Тюменской области", "Российская электронная школа", "Zoom", "Фоксфорд" по программе "Дистанционка2.0" и других", - сказала она.

Людмила Ершова сообщила, что ребята могут не только просматривать готовые вебинары или видеоуроки, выполнять задания и отправлять их, но и задавать вопросы, получать развернутые комментарии учителей в режиме реального времени. Классные руководители и учителя-предметники взаимодействуют с детьми в группах в соцсетях.

Ярковские школьники смогут участвовать и в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Он пройдет в очно-заочном формате.

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# дистанционное образование , обучение , Ярковский район

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