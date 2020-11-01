Названы условия разблокирования транспортных карт в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Транспортные карты граждан 65+ и имеющих хронические заболевания могут быть разблокированы, если их режим работы предусматривает обязательное нахождение на рабочем месте. Об этом заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Как правило, это медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб. Люди, занятые решением вопросов по борьбе с коронавирусной инфекцией", – уточнила она.

Чтобы разблокировать льготные транспортные карты сотрудников, работодателям необходимо обратиться в муниципальные ведомства, курирующие деятельность их предприятий, с подтвержденным списком сотрудников.

Всего в связи с введением режима самоизоляции в регионе заблокировано около 85 тыс. льготных транспортных карт, сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Напомним, в Тюменской области действует обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и страдающих хроническими заболеваниями. С 16 ноября этим категориям граждан заблокированы льготные транспортные карты.