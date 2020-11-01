Назван срок спада заболеваемости COVID-19 в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спад заболеваемости коронавирусом в России произойдет в конце ноября 2020 года. Такие сроки назвал специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает РИА "Новости".

Как отметил эксперт, в некоторых регионах сохраняется тяжелая ситуация, а потому на плато они выйдут позже остальных. К числу таких относятся Санкт-Петербург, Подмосковье, Коми, Крым, Татарстан, Калининградская область и ряд других.

Ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит, почеркнул Тавадян. Одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок.

Эксперт опирался на карту распространенности COVID-19, создающейся на базе официальной статистики. Там регионы разбиты на четыре группы по коэффициенту распространения - от "зеленых" (коэффициент менее 0,9) до "темно-красных" (свыше 1,2).