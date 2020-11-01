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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тесты на COVID-19 в России должны выполняться за двое суток

Общество, 16:27 17 ноября 2020

Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

Сроки выполнения теста на наличие коронавируса в России не должны превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Соответствующие изменения внесены в постановление главного санитарного врача РФ и вступают в силу с 17 ноября.

Кроме того, в соответствии с данными изменениями выздоровевших после коронавирусной инфекции можно будет выписывать после одного отрицательного теста вместо двух, а все контактировавшие смогут покидать самоизоляцию по истечении 14 дней без обязательного теста.

С полным текстом изменений, внесенных в постановление главного санитарного врача РФ, можно ознакомиться на сайте стопкоронавирус.рф.

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# коронавирус

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