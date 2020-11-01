У 168 человек подтвердили COVID-19 в регионе за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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168 человек заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 23 тыс. 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

25,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 тыс. 573 человека.

По числу вновь заболевших лидирует Москва - 6 тыс. 438 случаев, Санкт-Петербург - 2 тыс. 312, Московская область - 880.

В Свердловской области заболели 369 человек, в Челябинской области - 218, в Югре - 201, на Ямале - 198, в Курганской области - 98.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 15 тыс. 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 тыс. 850 летальных исходов, выздоровели 1 млн 526 тыс. 656 человек.