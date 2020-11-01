В Тюменской области 117 человек скончались с COVID-19 с начала пандемии

www.mos.ru, Д.Гришкина www.mos.ru, Д.Гришкина

Трое жителей Тюменской области скончались с коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии умерло 117 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Причиной смерти 57-летнего мужчины стали острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и легочно-сердечная недостаточность.

Женщина 66 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. 66-летний мужчина умер от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За сутки в регионе зарегистрировано 168 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии -16 тыс. 409.

Выздоровели 206 человек, за весь период - 11 тыс. 40. К ИВЛ подключены 19 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 988 человек. На перевахтовке - 2 тыс. 410 человек.