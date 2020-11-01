Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе ниже, чем в среднем по России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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11 случаев на 100 тыс. населения составил суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области. В среднем по России - 16 случаев.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, отметив, что ежедневная заболеваемость в регионе стабилизировалась на высоких цифрах. Всего в Тюменской области с начала пандемии зарегистрировано 16 тыс. 409 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Заражение происходит, главным образом, в общественных местах и городском транспорте, в том числе в такси, поскольку население не соблюдает на сто процентов обязательный масочный режим", - подчеркнула Шарухо.

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер, в первую очередь за ношением масок.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора напомнила, что штрафы для физических лиц за нарушение правил противоэпидемической безопасности, согласно Кодексу об административных правонарушениях, составляют от 15 до 40 тыс. рублей.