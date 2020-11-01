С паспортом и в маске: в торговых центрах Тюмени усилили контроль за посетителями

| Фото: ТРЦ "Сити Молл" во ВКонтакте | Фото: ТРЦ "Сити Молл" во ВКонтакте

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У подростков, пришедших в торговый центр, могут попросить документы для подтверждения возраста. В связи с ограничениями, введенными в регионе из-за пандемии, подросткам до 18 лет нельзя посещать ТЦ без родителей. В свою очередь объекты торговли пошли на отключение доступа к бесплатному Wi-Fi.

Старший администратор торгово-развлекательного центра "Колумб" Снежана Бобкова рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что Wi-Fi в центре нет.

"За посещением центра детьми до 18 лет без сопровождения взрослых четко следим. На входных группах разместили информационные плакаты, все входы контролирует служба безопасности, работаем по букве закона", - подчеркнула администратор.

Сотрудник центра добавила, что посетители с пониманием относятся к просьбе показать паспорт.

По словам администратора, в "Колумбе" соблюдаются социальная дистанция, масочный режим и проводится антисептическая обработка.

В торгово-развлекательном центре "Сити молл" и ТЦ "Матрешка" также соблюдают санитарные требования и ограничительные меры.

"Установлены информационные таблички на входных группах, заказаны наклейки, сейчас они уже в печати. Записывается голосовое сообщение, которое будет транслироваться в течение дня по местному радио. Оно стартует на следующей неделе", - сообщила руководитель административного отдела ТРЦ Айслу Жангаулова.

Она пояснила, что есть группа подростков, которая заглядывала в центр ежедневно: "Но после введения запрета на посещение охрана их развернула. Конфликтной ситуации не возникло".

Специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени с 16 ноября 25 раз выезжали в торговые центры города. Нарушений по посещению точек детьми и подростками без сопровождения взрослых не выявлено. Рейды продолжаются.

Инна Кондрашкина