Тюменские предприниматели узнают, как работать с Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD

| Фото: www.mos.ru, Ю. Иванко | Фото: www.mos.ru, Ю. Иванко

Как работать на международных маркетплейсах начинающие предприниматели узнают на вебинаре "Возможности онлайн-экспорта" 19 ноября в 10 часов. Мероприятие состоится в рамках образовательной программы АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский Экспортный Центр".

Федеральный тренер, подготовленный Школой экспорта РЭЦ, расскажет, как с помощью онлайн-каналов продаж повысить прибыльность экспортного проекта, а также привлечь новых иностранных покупателей.

Во время вебинара будут рассмотрены такие аспекты, как возможности и дополнительные затраты предприятия при интернет-экспорте, рейтинги стран по объему рынка онлайн-торговли и мировых онлайн-ритейлеров. Приведены примеры расчета прибыли экспортного интернет-проекта по методу юнит-экономики. Особое внимание уделят специфике реализации экспортной деятельности через онлайн-площадки.

Кроме того, эксперт приведет анализ самых популярных маркетплейсов для трансграничной электронной торговли: Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall и JD.

Организаторами мероприятия выступают Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

Вебинар пройдет в ZOOMе. По окончании семинара слушатели получат сертификат АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".

Для участия необходимо зарегистрироваться. Уточнить дополнительную информацию можно у специалиста Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Екатерины Ульянцевой +7 (922) 489-13-83; Ulyanceva@iato.ru либо у представителя Торгово-промышленной палата Тюменской области Елены Сагидуллиной +7 (912) 390-06-65; elena.sagidullina.tpp-to@yandex.ru.

Добавим, этот семинар является заключительным в цикле программы Школы экспорта РЭЦ. Очередной запуск программы состоится в 2021 году.