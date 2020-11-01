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Владимир Чейметов поделился планами развития АПК на 2021 год

Экономика, 10:01 22 ноября 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Развитие селекционного животноводства - одна из основных задач агропромышленного комплекса Тюменской области на 2021 год. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

"Несмотря на все уже достигнутые в этой сфере успехи, мы видим, что использование современных технологий геномной селекции позволяет существенно оптимизировать производство и повысить эффективность работы агропредприятий. Это очень большой пласт работы, которой в России еще никто всерьез не занимался", - сказал заместитель губернатора.

Продолжится в 2021 году и активная деятельность по развитию в регионе сельского предпринимательства.

"И в Тюменской области, и за ее пределами мы будем продолжать поиск успешных практик и решений, направленных на развитие малого бизнеса в сельских районах. Необходимо, в частности, чтобы все жители села, которые производят излишки молока и мяса, собирают дикоросы, ловят рыбу, имели возможность реализовать эту продукцию по достойным ценам", - отметил заместитель губернатора.

Не остановится и работа по привлечению в тюменский агропромышленный комплекс новых инвесторов, способных предложить и реализовать высокотехнологичные проекты в таких отраслях, как животноводство и растениеводство.

Для увеличения производства зерновых культур в регионе планируется широкое внедрение жидких удобрений. Опыт передовых тюменских хозяйств показывает, что данная технология позволяет поднять урожайность примерно на 10-15%.

Евгений Бабенко

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# АПК , Владимир Чейметов

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