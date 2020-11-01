  • 19 ноября 202019.11.2020четверг
  • USD75,9268
    EUR90,2314
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Огонь повредил дом на улице Хохлова в Тюмени

Происшествия, 11:16 19 ноября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Деревянный жилой дом загорелся на ул. Хохлова в Тюмени вечером 18 ноября.

Вызов поступил в 23 часа 47 минут. "На месте работали 11 сотрудников МЧС. В ликвидации огня были задействованы четыре единицы пожарной техники", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 19.11.2020Тюменца осудили на полгода за пьяную езду
11:16 19.11.2020Огонь повредил дом на улице Хохлова в Тюмени
09:59 19.11.2020Один человек погиб и двое пострадали на дороге в Уватском районе
18:00 18.11.2020В Тюмени судебные приставы взыскали миллионный штраф за взятку