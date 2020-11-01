Огонь повредил дом на улице Хохлова в Тюмени
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Деревянный жилой дом загорелся на ул. Хохлова в Тюмени вечером 18 ноября.
Вызов поступил в 23 часа 47 минут. "На месте работали 11 сотрудников МЧС. В ликвидации огня были задействованы четыре единицы пожарной техники", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Инна Пахомова