Музыка эпохи барокко наполнит тюменский музейный комплекс

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Вечер музыки эпохи барокко начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 20 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

В программе – сочинения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Г.Ф. Телемана и других.

Композиции исполнят артисты Тюменского филармонического оркестра, студенты музыкального колледжа: Татьяна Михалева, Артем Соколов, Роберт Кадырбаев, Николай Тайшин, Юлия Магомедова, Михаил Молчанов, Эдуард Винокуров.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. С собой необходимо взять защитную маску. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.