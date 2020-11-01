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Музыка эпохи барокко наполнит тюменский музейный комплекс

Общество, 16:56 19 ноября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Вечер музыки эпохи барокко начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 20 ноября в 18 часов, сообщают организаторы.

В программе – сочинения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Г.Ф. Телемана и других.

Композиции исполнят артисты Тюменского филармонического оркестра, студенты музыкального колледжа: Татьяна Михалева, Артем Соколов, Роберт Кадырбаев, Николай Тайшин, Юлия Магомедова, Михаил Молчанов, Эдуард Винокуров.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. С собой необходимо взять защитную маску. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

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# Музейный комплекс им , музыка , Словцова

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