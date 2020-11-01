  • 19 ноября 202019.11.2020четверг
  • USD75,9268
    EUR90,2314
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени осудят наркомана, который довел подругу до комы

Происшествия, 14:28 19 ноября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, обвиняемого в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетней, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В июле 2020 года 21-летний житель Сургута в квартире дома на улице 50 лет ВЛКСМ Тюмени уговорил 16-летнюю знакомую попробовать наркотики. Девушка согласилась. Несовершеннолетняя отравилась и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Употребление наркотических веществ вызвало у девушки токсическую энцефалопатию с угнетением сознания до уровня комы, токсический гепатит, нефропатию и полиорганную недостаточность. Несмотря на помощь врачей, девушка продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 19.11.2020Мошенники оформили на жительницу Ярково кредит
14:28 19.11.2020В Тюмени осудят наркомана, который довел подругу до комы
13:38 19.11.2020В Тюмени осудят банду наркодельцов
11:38 19.11.2020Тюменца осудили на полгода за пьяную езду