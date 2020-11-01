В Тюмени осудят наркомана, который довел подругу до комы

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, обвиняемого в склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетней, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В июле 2020 года 21-летний житель Сургута в квартире дома на улице 50 лет ВЛКСМ Тюмени уговорил 16-летнюю знакомую попробовать наркотики. Девушка согласилась. Несовершеннолетняя отравилась и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Употребление наркотических веществ вызвало у девушки токсическую энцефалопатию с угнетением сознания до уровня комы, токсический гепатит, нефропатию и полиорганную недостаточность. Несмотря на помощь врачей, девушка продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.