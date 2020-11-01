Мошенники оформили на жительницу Ярково кредит

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Злоумышленников, оформивших кредит на жительницу с. Ярково, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник пояснил селянке, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Мужчина заверил женщину, что необходимо переоформить заявку, чтобы деньги поступили на ее счет. Потерпевшая сообщила код, пришедший в смс-сообщении. Получив доступ к счетам селянки, мошенники оформили на нее кредит на сумму 190 тыс. рублей, а затем попросили их перевести на другие счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.