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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Православная выставка пройдет в Тюмени с соблюдением всех санитарных норм

Общество, 17:40 19 ноября 2020

из сообщества "Тобольская митрополия" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тобольская митрополия" во ВКонтакте (архив)

Выставка "Духовные традиции и богатство России" пройдет в Тюмени с соблюдением санитарных норм, введенных при коронавирусе. Ярмарка откроется в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) в Тюмени 20 ноября.

"Обязательное требование для участников выставки – работа в масках, дезинфекция рук. На входе им будут измерять температуру. Раз в два часа будет проводиться обработка помещения дезинфицирующими средствами, проветривание", – рассказала начальник отдела внешних выставок АО "Тюменская ярмарка" Вера Лаврушенко.

Посетители должны быть в масках. О соблюдении социальной дистанции и масочного режима горожанам будут напоминать разметка на полу и объявления – по микрофону и развешанные в зале. Для посетителей подготовили одноразовые маски и антисептики, их можно будет найти на входе.

Как рассказали в пресс-службе АО "Тюменская марка", в выставке примут участие более 150 участников из России, Украины, Беларуси, Греции. В 2020 году событие пройдет без массовых мероприятий. Гости смогут приобрести церковные атрибуты, свечи, книги, иконы, крестики, ладанки. Ярмарка проработает по 29 ноября, ежедневно с 11 до 19 часов.

Инна Пахомова

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# выставка , ярмарка

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