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Фильм об американском художнике покажут в "Конторе пароходства"

Общество, 14:54 20 ноября 2020

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Показ фильма "Небеса + Земля + Джо Дэвис" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 22 ноября в 19 часов, сообщают организаторы.

"Дэвис — американский художник и легендарная фигура в искусстве. Именно он открыл область технонауки — синтетической биологии, и доказал, что художники опережают ученых по части концептуальных прорывов", — анонсируют организаторы.

Показ проведет участник Венецианских биеннале, организатор выставочных и издательских проектов в области Art & Science и новых медиа, куратор Государственного центра современного искусства Дмитрий Булатов.

Зрителей разместят в большом зале "Конторы пароходства". Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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# кинопоказ , Контора пароходства

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