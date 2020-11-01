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Тюменские магистранты стали победителями конкурса "УМНИК-Цифровой нефтегаз-2020"

Общество, 15:38 20 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект магистрантов Политехнической школы ТюмГУ Вячеслава Кадулина и Андрея Анисимова признан победителем в конкурсе "УМНИК-Цифровой нефтегаз-2020", и получит грантовую поддержку на реализацию, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Идея проекта заключается в разработке интерактивного образовательного продукта "NEO Case" на базе искусственного интеллекта для студентов и специалистов нефтегазовой отрасли. Ключевой и наиболее актуальной особенностью будущей системы является высокая степень автоматизации и цифровизации, которая позволит оценивать и ранжировать результаты участников на основе объективной, количественной оценки.

"Данная идея возникла в конце первого года освоения магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", – рассказал Вячеслав Кадулин. – Мы считаем, что наш продукт позволит участникам приобрести опыт решения задач разных направлений нефтегазового дела и определиться с индивидуальной траекторией развития, а компании и университеты, в свою очередь, получат полезный инструмент для пополнения кадрового состава перспективными и талантливыми студентами. В ближайших планах создать прототип и собрать обратную связь от нефтегазовых компаний, университетов и потенциальных участников".

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# конкурс , магистранты , нефтегазовая отрасль , ТюмГУ

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