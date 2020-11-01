  • 20 ноября 202020.11.2020пятница
  • USD76,2627
    EUR90,3484
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Если дети бегают и шумят, значит, они здоровы, уверены медики

Общество, 15:19 20 ноября 2020

asi.ru/ | Фото: asi.ru/

Когда дети бегают, шумят и активно исследуют мир, значит, они здоровы и полны сил, уверены специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России.

Во Всемирный день ребенка и педиатра, 20 ноября они запустили социальный видеоролик, предлагающий иначе посмотреть на детские шалости.

"Он состоит из коротких и реалистичных зарисовок, где дети активно взаимодействуют с окружающим миром и выражают радость. Они счастливы направлять энергию в разные русла, беззаботно следовать за фантазией и любопытством", - отмечают эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , здоровье , Минздрав РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 20.11.2020Родителей особых детей в Тюменском районе поддерживает проект #ЖитьЖизнь
15:49 20.11.2020Украденные мусорные контейнеры обнаружены в частных дворах тюменцев
15:38 20.11.2020Тюменские магистранты стали победителями конкурса "УМНИК-Цифровой нефтегаз-2020"
15:19 20.11.2020Если дети бегают и шумят, значит, они здоровы, уверены медики