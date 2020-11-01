Если дети бегают и шумят, значит, они здоровы, уверены медики

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Когда дети бегают, шумят и активно исследуют мир, значит, они здоровы и полны сил, уверены специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России.

Во Всемирный день ребенка и педиатра, 20 ноября они запустили социальный видеоролик, предлагающий иначе посмотреть на детские шалости.

"Он состоит из коротких и реалистичных зарисовок, где дети активно взаимодействуют с окружающим миром и выражают радость. Они счастливы направлять энергию в разные русла, беззаботно следовать за фантазией и любопытством", - отмечают эксперты.