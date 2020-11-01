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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Курьера с крупной партией наркотиков задержали под Тюменью

Происшествия, 11:55 21 ноября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Крупную партию наркотиков тюменские полицейские изъяли у жителя Иркутской области. Автомобиль Toyota Raw-4 18-летнего молодого человека был остановлен на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщает региональное УМВД.

Поведение водителя при проверке документов вызвало подозрения у сотрудников полиции. В ходе досмотра автомобиля сотрудники ГИБДД в присутствии понятых обнаружили пакет с 10 свертками с неизвестным веществом.

В багажном отделении внутри боксерской груши были еще 29 пакетов, перемотанных скотчем. Экспертиза установила, юноша перевозил семь килограмм гашиша, почти килограмм героина и синтетические наркотики.

Задержанный пояснил, что устроился курьером в один из интернет-магазинов, в его обязанности входила доставка наркотиков по регионам. Он должен доставить наркотические вещества из Санкт-Петербурга в Омск. За работу ему обещали 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, молодому человек грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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