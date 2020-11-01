На дорогах Тюменского района пройдет профилактическое мероприятие "Трасса"
| Фото: администрация Тюменского района
Профилактическое мероприятие "Трасса" пройдет на дорогах Тюменского района 22 ноября, сообщает пресс-служба муниципального образования.
Аварийная ситуации на дорогах Тюменской области остается напряженной, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не снижается.
Так, по данным региональной Госавтоинспекции, на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов с начала года зарегистрировано 248 аварий, в которых получили травмы различной степени тяжести 363 человека и 20 человек погибли.