На дорогах Тюменского района пройдет профилактическое мероприятие "Трасса"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Профилактическое мероприятие "Трасса" пройдет на дорогах Тюменского района 22 ноября, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Аварийная ситуации на дорогах Тюменской области остается напряженной, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не снижается.

Так, по данным региональной Госавтоинспекции, на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов с начала года зарегистрировано 248 аварий, в которых получили травмы различной степени тяжести 363 человека и 20 человек погибли.