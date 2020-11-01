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На дорогах Тюменского района пройдет профилактическое мероприятие "Трасса"

Общество, 17:54 21 ноября 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Профилактическое мероприятие "Трасса" пройдет на дорогах Тюменского района 22 ноября, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Аварийная ситуации на дорогах Тюменской области остается напряженной, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не снижается.

Так, по данным региональной Госавтоинспекции, на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов с начала года зарегистрировано 248 аварий, в которых получили травмы различной степени тяжести 363 человека и 20 человек погибли.

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# ГИБДД Тюменской области , дороги , Тюменский район

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