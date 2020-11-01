  • 23 ноября 202023.11.2020понедельник
  • USD76,0120
    EUR90,2643
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские торакальные хирурги делают операцию через один прокол

Общество, 10:45 23 ноября 2020

ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Количество малотравматичных операций на легких увеличивают в Тюменской областной клинической больнице № 1. С марта по октябрь 2020 года выполнено 340 однопортовых операций, из них более 80 - однопортовых анатомических резекций, сообщает лечебное учреждение.

Операции выполняются через один небольшой прокол специальными инструментами. Так сейчас проводят лечение доброкачественных и злокачественных образований органов грудной клетки торакальные хирурги больницы. Это обеспечивает ускорение реабилитации, оптимальный косметический эффект, минимальный риск осложнений, значительное снижение болевого синдрома в первые дни после вмешательства.

По данным ОКБ № 1, по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической торакальной хирургии больницу считают ведущей в УФО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №1 , торакальная хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 23.11.2020Тюменцев зовет "Гринландия"
11:51 23.11.2020Тюмень снова возглавила рейтинг городов с хорошими дорогами
11:40 23.11.2020В Тюменском районе уроки по вокалу и хореографии проходят в Skype
11:32 23.11.2020Ответственность и самоотверженность медиков подчеркнула тоболячка