Тюменские торакальные хирурги делают операцию через один прокол

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Количество малотравматичных операций на легких увеличивают в Тюменской областной клинической больнице № 1. С марта по октябрь 2020 года выполнено 340 однопортовых операций, из них более 80 - однопортовых анатомических резекций, сообщает лечебное учреждение.

Операции выполняются через один небольшой прокол специальными инструментами. Так сейчас проводят лечение доброкачественных и злокачественных образований органов грудной клетки торакальные хирурги больницы. Это обеспечивает ускорение реабилитации, оптимальный косметический эффект, минимальный риск осложнений, значительное снижение болевого синдрома в первые дни после вмешательства.

По данным ОКБ № 1, по уровню реконструктивной и видеоторакоскопической торакальной хирургии больницу считают ведущей в УФО.