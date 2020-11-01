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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Специалисты рассказали, как правильно сдать тест на COVID-19

Общество, 10:34 23 ноября 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Перед сдачей теста на коронавирус не следует принимать пищу и полоскать рот антисептиком, отметила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко. По ее словам, это снизит риск ошибочного результата при ПЦР-исследовании, пишет РИА Новости.

Специалист уточнила, что при взятии мазка из носа инструмент вводят неглубоко в носовые ходы. Если пациент перед этим высморкался или промыл нос, результат может быть ошибочным.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова добавила, что ложный результат также может быть, если человек пил, курил или чистил зубы за три часа до теста.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский обратил внимание на роль качества подготовки самих проб – это тоже может влиять на результат исследования.

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# коронавирус , тестирование

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