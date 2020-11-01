ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасности третьей волны коронавируса, которая может накрыть Европу в начале следующего года, предупредил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

Набарро отметил, что европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую.

"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — приводит его слова Badener Tagblatt.

По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун — ведь за него, констатировал эксперт, приходится платить высокую цену.

Что касается стран Восточной Азии, то там ситуация с коронавирусом лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением, добавил Набарро.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", — подчеркнул он.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,2 млн случаев заражения коронавирусом, 1,36 млн человек умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Италии и Колумбии.