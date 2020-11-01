Производитель вакцины "Спутник V" пообещал цену ниже, чем у западных аналогов

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Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Об этом создатели вакцины сообщили в своем Twitter-аккаунте.

"Объявленная стоимость Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Для вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена "Спутник V" будет значительно ниже", — приводят перевод сообщения на русский РИА Новости.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тыс. человек. Первую дозу препарата получили уже более 20 тыс. добровольцев, а более 16 тыс. — и вторую. Первый промежуточный анализ данных продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92%. Кроме того, клинические испытания "Спутника V" проходят также в Беларуси, ОАЭ, Индии, Венесуэле и Бразилии.