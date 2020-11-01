Китай ввел карантин в городском округе на границе с Россией из-за COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Екатеринбуржец напал на сотрудниц скорой помощи

Китай ввел карантин в городском округе Маньчжурия, расположенном на границе с Забайкальским краем после двух выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

За минувшие сутки в стране выявили 17 заболевших COVID-19 и 11 бессимптомных носителей, из больниц выписали девять пациентов. Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая уточняет, что из 17 новых подтвержденных случаев 14 — ввозные, три — локальные, два из них выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия, один — в Шанхае.

В Маньчжурии с населением более 172 тыс. человек приняли решение протестировать на нуклеиновую кислоту коронавируса всех жителей города. Кроме того, в округе приостановили занятия в детсадах и школах, временно закрыли общественные места и запретили массовые мероприятия, включая банкеты.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как и где заразились эти два человека и не успели ли они заразить кого-то еще. Сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и расположенным неподалеку районом городского подчинения Чжалайнор.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 86 тыс. 431 случай коронавирусной инфекции, 81 тыс. 481 человек выздоровел, 316 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 тыс. 634 умерли. Ввозных случаев — 3 тыс. 775, выздоровели 3 тыс. 474 человека.