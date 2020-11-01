  • 21 ноября 202021.11.2020суббота
  • USD76,0120
    EUR90,2643
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заболеваемость коронавирусом растет в регионе за счет взрослого населения

Общество, 14:23 21 ноября 2020

Далее в сюжете Тюменка Татьяна Антоненко благодарит врачей: вы - герои нашего времени

Увеличение заболеваемости COVID-19 за счет взрослого населения от 18 лет и старше наблюдается в Тюменской области за последние две недели. Существенно выросла заболеваемость среди сотрудников офисов, банков, юридических организаций.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на заседании областного оперштаба, которое провел губернатор Александр Моор.

Однако, отметила Шарухо, за это же время в 2,5 раза снизилась заболеваемость среди сотрудников педагогических и образовательных организаций.

Охват тестированием за последние семь дней составил 568 на 100 тыс. населения. В сутки выполняется 9-10 тысяч исследований. Очередей в лабораториях нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Галина Шарухо , здравоохранение , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 21.11.2020Тюменка Татьяна Антоненко благодарит врачей: вы - герои нашего времени
14:36 21.11.2020Продолжается прием заявок на хакатон "Харитон"
14:23 21.11.2020Заболеваемость коронавирусом растет в регионе за счет взрослого населения
13:45 21.11.2020Рост заболеваемости COVID-19 в регионе ниже, чем в среднем в России