Заболеваемость коронавирусом растет в регионе за счет взрослого населения

Далее в сюжете Тюменка Татьяна Антоненко благодарит врачей: вы - герои нашего времени

Увеличение заболеваемости COVID-19 за счет взрослого населения от 18 лет и старше наблюдается в Тюменской области за последние две недели. Существенно выросла заболеваемость среди сотрудников офисов, банков, юридических организаций.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на заседании областного оперштаба, которое провел губернатор Александр Моор.

Однако, отметила Шарухо, за это же время в 2,5 раза снизилась заболеваемость среди сотрудников педагогических и образовательных организаций.

Охват тестированием за последние семь дней составил 568 на 100 тыс. населения. В сутки выполняется 9-10 тысяч исследований. Очередей в лабораториях нет.