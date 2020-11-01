В регионе продлен запрет на массовые мероприятия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций в Тюменской области продлен до 6 декабря.

Запрет не распространяется на мероприятия, перечисленные в п. 3.1 постановления правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".

Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Тюменского района для учащихся 6-11 классов режим дистанционного обучения продлен до 6 декабря. В других муниципалитетах региона учреждения образования с 23 ноября будут работать в обычном режиме.

При этом предусмотрена выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении учащимся из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года.

В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте, а также обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.