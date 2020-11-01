171 новый случай коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 171 человек выявили COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтвердилось 24 тыс. 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

24,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 758 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 902 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 394, в Московской области - 887.

В Свердловской области 372 новых случая, в Челябинской области - 219, в Ханты-Мансийском АО - 203, в Ямало-Ненецком АО - 197, в Курганской области - 101.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 39 тыс. 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 тыс. 311 летальных исходов, выздоровели 1 млн 551 тыс. 414 человек.