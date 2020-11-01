У четырех сотрудников Тюменского драмтеатра подтвержден коронавирус

| Фото: ТБДТ в Instagram | Фото: ТБДТ в Instagram

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У четырех сотрудников Тюменского драматического театра официально подтвержден коронавирус. В связи с этим коллектив отправился на трехнедельный карантин, с 17 ноября по 6 декабря.

Об этом сообщил в Instagram директор театра Сергей Осинцев.

"У нас в коллективе есть четыре официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом - два среди актеров, два среди технического персонала. Чтобы эта цепочка не развивалась, мы приостановили свои спектакли, перенесли на декабрь", - уточнил он.

Информация о новых датах спектаклей труппы Тюменского драмтеатра, а также о способах возврата билетов здесь.

Труппа театра будет работать дистанционно, готовиться к Новому году. На время карантина сцену отдают в пользование театру Дмитрия Ефимова "Европа". Зрители смогут увидеть хореографический спектакль "Дракула". Постановки пройдут с 27 ноября по 6 декабря. По словам Сергея Осинцева, в драмтеатре получили большое количество обращений с просьбами об организации дополнительных показов.

Он подчеркнул, что в театре исполняются требования по профилактике коронавируса: нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, ведется обработка спецсредствами поверхностей в фойе и зрительном зале, работают кварцевые лампы, при входе у зрителей контролируют температуру.

Татьяна Ковалева